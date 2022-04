Ilary Blasi e le corna di Totti, il drammatico sfogo a Belve: "La certezza non la avrò mai"

01 aprile 2022 a

Si sfoga, Ilary Blasi. Lo fa a Belve, ospite di Francesca Fagnani su Rai 2. La conduttrice torna a parlare delle voci sulla crisi tra lei e Francesco Totti, voci di fatto smentite. E la Blasi aggiunge anche che un tradimento, lei, non lo perdonerebbe mai.

La Fagnani, infatti, chiede: "La vostra storia d'amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro?". Netta la risposta della Blasi: "No, né dell'uno né dell'altra". Dunque, parlando della foto del Pupone vicino a Noemi Bocchi, la foto all'origine del gossip, Ilary ha di fatto parlato di un complotto. E la Fagnani la interroga: "Si è chiesta ad opera di chi?". E Ilary: "No, tanto la certezza non ce l’avrò mai, è facile puntare il dito contro i soliti nomi", taglia corto sibillina.

Non solo Totti, dolori e presunti tradimenti. nel corso dell'intervista a Belve, per Ilary Blasi, anche momenti spensierati, di leggerezza. Per esempio quando la Fagnani le ha chiesto se è tutt'ora contenta dei peculiari nomi dati ai figli. Risposta affermativa. Ma il meglio arriva quando la conduttrice chiede a Ilary Blasi se c'è un nome a cui avevano pensato, poi escluso. E sì, quel nome c'è: "Roma", svela la Blasi tra le risate.

