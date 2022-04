Isola dei famosi, malore in diretta per Nicolas Vaporidis: il terrore di Ilary Blasi

Francesco Fredella 12 aprile 2022 a

Paura per Nicolas Vaporidis all’Isola dei famosi su Canale 5. L’attore di Notte prima degli esami si è sentito male. Ma andiamo per gradi, tutte le coppie e i concorrenti sono stati divisi in due squadre: Cucaracha e Tiburón. I Cucaracha hanno eletto come leader Nicolas Vaporidis ed è partita la sfida con Roger Balduino. La prova del Girarrosto è stata davvero pesante. Per 3 minuti i concorrenti sono rimasti attaccati ai pali con mani e piedi, ma alla fine l’attore è caduto in acqua. Al rientro in Palapa Alvin ha detto che Nicolas Vaporidis ha avuto un malore: "Non si è sentito bene dopo il Girarrosto, adesso sta facendo dei controlli. Tra poco tornerà qui con noi".

Dopo circa 30 minuti l’attore è tornato. “Eccolo è tornato tra noi! Come stai tutto bene vero? Sono contenta, allora andiamo avanti con le nomination”, ha detto la conduttrice Ilary Blasi. Ma Vaporidis è apparso a tutti molto provato, stanco. “Sto meglio, non voglio che mia madre si preoccupi. Mamma tranquilla che sto meglio mi sono ripreso adesso", ha detto cercando di tranquillizzare i compagni."Un saluto anche a tutti i dottori che sono qui. Noi abbiamo un’equipe di medici validissima, Marco Scarcia, la dottoressa Chang, sono tanti. Stanno controllando Nicolas ed è in buone mani state sereni".

Non è la prima volta che un concorrente dell’Isola ha un malore. È capitato anche in passato: la mancanza di cibo, quindi la fame, sicuramente lascia spazio a una carenza di forze. Ma scoppiano anche i litigi, che animano la puntata. Ad esempio: Jeremias contro i Tavassi (Guendalina e Edoardo). E viceversa.

