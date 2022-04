Reazione a catena, Lucia Menghini morta. L'amica delle Pignolette: "Non posso", e chiude il telefono

10 aprile 2022 a

"Non riesco a parlare". La morte di Lucia Menghini, in vacanza in Giordania, sconvolge Serena Becchetti, amica e compagna di squadra di Lucia insieme a Ilaria Presilla a Reazione a catena. Erano le tre "Pignolette", campionesse molto apprezzate dai telespettatori. "Sono state loro a trascinarmi - spiega commossa al Messaggero Serena, riferendosi alle due compagne di avventura in tv -. Sono grandi appassionate del programma. Mi hanno convinta e così siamo andate".

Quando le chiedono un ricordo di Serena, "solare e allegra", Lucia crolla: "No, guardi non riesco proprio a parlare. Per favore". E chiude la telefonata. Immediato il cordoglio di Marco Liorni, conduttore del game-show. E Marco Turano, uno dei membri della squadra torinese de I Coccodrilli, si spende in un emozionante ricorso sui social: "Abbiamo incrociato Le Pignolette durante la nostra esperienza a Reazione a Catena. Siamo immensamente addolorati per la tragica notizia. Una ragazza gentile e solare. Il nostro pensiero e le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e a chi le ha voluto bene".

Lucia, 31 anni, è morta in seguito a un incidente stradale. "Ciao Lucia - è stato il messaggio di Liorni -, riposa in pace. Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene".

