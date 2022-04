Verissimo, "Belen Rodriguez?". Stefano De Martino gela Silvia Toffanin

Francesco Fredella 11 aprile 2022 a

Chi immaginava che potesse esserci qualcosa di molto forte tra Belen e Stefano De Martino può continuare a sognare. L'amore, quello vero che non va mai via, resterà nel tempo. Ma adesso l'ex ballerino di Maria De Filippi fa un vero e proprio chiarimento a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, dove è ospite per fare un bilancio dell’ultima edizione di Amici. La conduttrice cavalca le notizie dell'ultim'ora, che vede De Martino di nuovo con Belen dopo che quest'ultima ha lasciato Antonino Spinalbese.

Ma De Martino frena. Niente gossip. E dice: "Da qualche tempo ho preso la sana abitudine di non parlare più delle mie faccende private per tutelare i miei affetti e soprattutto mio figlio. Glisserei e andrei avanti, non è salutare parlare di queste cose. Non aggiungerei altro a quello che già scrivono". La sua risposta sembra abbastanza chiara e non lascia dubbi: qualche tempo fa il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha "pizzicato" il ballerino e conduttore di nuovo con Belen. Come prima, più di prima: verrebbe da dire.

La moglie, Belen, non parla di questa situazione eccetto a Le Iene dove, rispondendo ad un telespettatore, lascia intendere qualcosa tra loro. Ma senza scendere nei dettagli: tutto, per adesso, coperto dalla privacy. Eppure, di recente un’amica di Stefano e Belen ha assicurato al settimanale Nuovo che De Martino ha intenzione di sposare per la seconda volta la Rodriguez. Tra loro, lo ricordiamo, c'è stata solo una separazione e mai un divorzio: sono ancora marito e moglie a tutti gli effetti.

