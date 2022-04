Domenica In, Mara Venier e la camicia sbottonata: imbarazzo in diretta

10 aprile 2022 a

Primo ospite (d'eccezione) a Domenica In: è Jovanotti, una delle popstar della musica italiana, a far visita in studio a Mara Venier. Non senza imprevisti e imbarazzi. "Sei un raggio di sole", si presenta il cantautore, al secolo Lorenzo Cherubini, andando incontro alla padrona di casa e citando un verso di una delle sue canzoni più famose. Pronta, prontissima e anche un po' piccante la risposta di Zia Mara: "Quello che sono è tutto qua, grazie tesoro. Oggi ho la camicia che mi si sbottona e non va bene perché più tardi viene Don Mazzi e mi sgrida".

D'altronde, il décolleté della sempre splendida Venier è proverbiale e mette sembra a dura prova camicette, abiti e coronarie di telespettatori e regia di Rai1. In studio ridono tutti, mentre u Twitter chi segue la storica trasmissione domenicale della tv pubblica è in visibilio, sottolineando anche il sottile imbarazzo di Jova.

Per i due, sottolinea la Venier, si tratta del primo incontro di persona in assoluto, nonostante Jovanotti sia sulla scena da ormai 35 anni. "Non ho voluto che ci vedessimo neanche oggi dietro le quinte perché così è tutto più spontaneo e più bello". "Essere qui è un grande piacere", ha replicato Lorenzo in una catena di complimenti reciproci. "E’ tutto mio il piacere", ha chiuso i convenevoli la Venier. E il pubblico, al di là del cerimoniale, apprezza.

