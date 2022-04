Le Iene, Belen Rodriguez e Soleil Sorge? "Quelle non possono vedersi", caos dopo la puntata

Francesco Fredella 14 aprile 2022 a

A Le Iene fa discutere il gesto di Belen Rodriguez nei confronti di Soleil Sorge, ex concorrente del Gf vip e giunta in studio per la puntata settimanale come ospite dopo lo scherzo che l’ha vista protagonista. Volano, però, i commenti sui social. Stacchetto insieme a Teo Mammucari e poi arriva il servizio. Sui social tutti hanno notato la bravura e la disinvoltura di Soleil Sorge ed hanno chiesto a Davide Parenti – ideatore e autore dello show – di farla diventare conduttrice per la prossima edizione.

Belen e Teo Mammucari hanno raccontato la carriera della Sorge in tv, dai salotti della d'Urso al Gf vip. Fino a La Pupa e il secchione, il resto della storia la conoscete tutti. La Rodriguez ha ora parlato dei vari fidanzati della Sorge: Luca Onestini e Marco Cartasegna, ma pure Gianmaria Antinolfi (nell’estate 2020 venne fotografato in barca con Belen). Manca, però, Jeremias, fratello dell'argentina. I due, lo ricordiamo, hanno avuto un flirt nel 2019 dopo essersi conosciuti all’Isola dei Famosi. Insomma, Belen e Soleil si conoscono bene, ma forse non c'è molta chimica.

Belen ha voluto omettere quella storia? In Rete se ne parla subito dopo l'arrivo di Soleil in studio, e su Twitter si scatena una bufera. “Belen è l’ultima persona sulla faccia della Terra che può fare la lista a Soleil”, hanno scritto. E ancora: “Si vede palesemente che Belen e Soleil non si possono vedere”, ha sottolineato qualcun altro. Resta un mistero. Irrisolvibile, visto che Belen non si è espressa.

