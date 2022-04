Amici, Veronica Peparini brutalizza Alessandra Celentano: "Cattiveria pura. Si veste da fatina buona e..."

17 aprile 2022 a

a

a

Siamo ad Amici, al serale, quinta puntata. E da Maria De Filippi, nel programma in onda su Canale 5, si è registrata altissima tensione tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Il tutto perché l'ultima ha usato un guanto di sfida tra Dario e Michele sulla versatilità, scelta che ha innescato una serie di polemiche proprio con la Celentano.

"Mi è crollato il mondo addosso, costretto alla terapia": Sangiovanni, il suo momento più buio

In particolare mentre Dario si stava esibendo al ballottaggio iniziale contro Albe la Celentano ha detto che erano più belli i ballerini del corpo di ballo dietro di lui. "Questa è cattiveria pura", ha picchiato duro la Peparini, sbigottita per l'accaduto.

Amici, "pensavo di svenire": la confessione di Luigi e il panico di Maria De Filippi

Già, il guanto di sfida proprio non le è andato giù. "Voi che dite che siete tanto eque lo siete solo a parole e non nei fatti. Almeno io non mi travesto da fatina buona", ha aggiunto la Peparini dando contro sempre alla Celentano. Veronica era critica per il fatto che il guanto proponeva tre stili relativi al modern, ossia lo stile che a Dario non appartiene.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.