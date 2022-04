Uomini e Donne, Tina Cipollari perde il controllo: "Ma vaffa...", il raptus finisce in lacrime

23 aprile 2022 a

Una coppia di Uomini e Donne è stata al centro di una accesa discussione tra Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due opinionisti storici del dating show di Canale 5 hanno litigato a causa di Ida Platano e Alessandro Vicinanza: tutto è partito da alcune dichiarazioni di lei, che ha raccontato di essersi sentita in imbarazzo accanto al corteggiatore in alcune occasioni particolari.

“Adesso dobbiamo fare una colpa ad Alessandro perché vi porta in un ristorante costoso? Colpevolizzare un uomo perché ha dei soldi in più”, ha sbottato la Cipollari. “Non tutte le donne sono abituate ad andare in questi posti”, ha risposto Sperti, riferendosi anche all’altra dama, Desiree, che aveva rivelato di essersi sentita “banale” di fianco ad Alessandro, per via del suo atteggiamento di superiorità. “Ma vaffa…”, è esplosa a questo punto la Cipollari, evidentemente non d’accordo con il collega. La Platano ha però dato ragione a Desiree: “Quando uscivamo insieme, anche se la mia vita mi ha permesso di viaggiare, anche io mi sono sentita in imbarazzo”.

Ma la Cipollari si è scagliata anche contro di lei: “Stupida, frivola e banale”. Parole che hanno fatto scoppiare in lacrime la Platino. Poi la situazione è rientrata quando Sperti ha fatto notare a Tina che si esprime sempre a favore di Alessandro: “Quello che mi dispiace è che per difendere Alessandro a volte attacchi tutti. Come persona ti piace, ma non puoi difenderlo a spada tratta perché non puoi essere certa di lui. Pur di difenderlo fai passare le donne come quelle che cercano un uomo per essere mantenute, non è così”.

