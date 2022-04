La pupa e il secchione, rissa tra Barbara D'Urso ed Elena Morali: volano i microfoni

25 aprile 2022 a

Sarebbe scoppiata una vera e propria rissa tra Elena Morali e Barbara d’Urso nel corso della registrazione della puntata de La Pupa e il Secchione che si è svolta sabato 23 aprile che sarà trasmessa il 3 maggio. Secondo quanto riporta Biccy, la showgirl bergamasca, a un certo punto ha completamento perso la pazienza e ha lanciato a terra il microfono. Una sceneggiata che ha fatto infuriare la conduttrice che a quel punto l'avrebbe fortemente attaccata.

Il sito in un retroscena ha scritto che la Morali, nel corso della puntata, ha anche abbandonato lo studio completamente fuori di sè. Una furia che l'avrebbe poi spinta a lanciare a terra il microfono. Non sono chiare al momento le ragioni che hanno scatenato l'ira di Elena Morali. Probabilmente dovremo aspettare di vedere la puntata per capire che cosa sia successo davvero. Quello che al momento è certo è che dopo la sfuriata la bergamasca è tornata in studio e ha chiesto scusa per aver sbroccato. Quindi Barbara D'Urso le avrebbe fatto una bella ramanzina.

Tant'è. Alla fine tutto dovrebbe essere finito bene e le tensioni rientrate. Cosa sarebbe accaduto? Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric, avrebbe chiesto alla Morali di sposarlo.

