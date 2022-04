"Lo hai fatto? Impazzisco": Carmen Di Pietro e il figlio, tensione a luci rosse: tutto in famiglia

Francesco Fredella 29 aprile 2022 a

a

a

Nuovo siparietto di Carmen Di Pietro all'Isola dei famosi. Succede di tutto con suo figlio Alessandro, che gareggia con lei e che a un certo punto sbotta. Gli altri naufraghi, in questi giorni, hanno suggerito alla donna di lasciare spazio al ventenne, che sembra oppresso dal carattere debordante di sua madre. Pare che Alessandro si sia appartato sull'isola con una donna, e non si sa bene con chi. Per questo motivo la Di Pietro è andata su tutte le furie, essendosi sentita messa un po' da parte, trascurata, da suo figlio.

"Si è messa una pizzetta nel cu***": l'orrore di Guendalina Tavassi su Canale 5, per un tozzo di pane...

“Che intendi che è stato con una donna? Ma dove su quest’isola? Ma con chi? Oh non mi mette pulci nell’orecchio che poi impazzisco. Ale sei stato con qualcuna?“, gli aveva domandato la poetessa Carmen. Indimenticabile lo scherzo de Le Iene, quando le fecero credere che suo figlio fosse gay. "Perché sei così serio? Cos’è questa cosa di cui vuoi parlare? Oddio mi fai agitare cosa devi dirmi? Ok sei gay? Ascolta, se sei gay dimmelo. Guarda che se lo sei non c’è mica nulla di strano va bene“, aveva detto Carmen.

"Nuovo e blindatissimo progetto in prima serata": Ilary Blasi, l'ultimo colpaccio a Mediaset

Insomma, tra la Di Pietro e suo figlio ci sono forti tensioni. Ieri Edoardo e Guendalina Tavassi sono tornati a "punzecchiare" la Di Pietro dicendole che presto Alessandro potrebbe renderla nonna. “Procreare e darmi un nipotino? No, tu Alessà non parlà che poi facciamo i conti altrimenti. Non sta né in cielo e né in terra che fa queste cose adesso. Se dopo l’Isola mi porterà le donne a casa? No via, da me non ci voglio nessuna. Tutte le donne cosa? No basta finitela“, dice Carmen visibilmente arrabbiata. Idem Alessandro.

"Mio figlio a letto con una donna proprio qui?". Carmen Di Pietro sbotta con Alessandro: la sconvolgente scoperta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.