Isola dei Famosi, Alvin sbrocca in diretta e zittisce Ilary Blasi: il pubblico sconcertato

Questa volta Alvin non ci sta. Nella puntata di ieri sera, venerdì 29 aprile, l'animo dell'inviato dell'Isola dei Famosi si è scaldato e non ha retto. Il motivo? La conduttrice Ilary Blasi , in diretta dallo studio di Milano, gli ha fatto perdere la pazienza . A quel punto Alvin l'ha zittita .

In questo clamoroso gesto c'è da segnalare anche il singolare verso di Edoardo Tavassi . Il naufrago ha mimato il gesto iconico di Francesco Totti infilandosi il pollice della mano in bocca. La reazione della Blasi? L'ha ignorato totalmente. Non si sa se non l'abbia visto o se l'abbia apposta. Chissà.

Il compito di spiegare le prove che devono affrontare i naufraghi, si sa, spetta all’inviato. In questo caso Alvin. La prova leader di ieri sera era stata suddivisa in due manche, ovvero: una gara di apnea e il gioco dell’Uomo vitruviano. L’inviato, secondo la conduttrice, è risultato prolisso dello spiegare le prove così ha commentato: “Alvin, è mezzanotte, vamo! Se vuoi vado a girare la gabbia io, ma è l’ultima cosa che dovrei fare”. La risposta secca dell’inviato è stata: “La prova non è ancora iniziata per il semplice motivo che il meccanismo della gabbia per l’apnea non è ancora stato messo in piena funzione”. Finisce qui il battibecco? No. Dopo poco, mentre Alvin elencava le regole del gioco dell’Uomo vitruviano, Ilary ha commentato: “Vabbè, lo sanno tutti come funziona l’Uomo vitruviano. Annamo avanti va !”. A quel punto l'inviato non ci ha più visto e l'ha zittita definitivamente : “Una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare . Grazie”. La Blasi allora ha capito di aver esagerato e: “Hai ragione, spiegami l'Uomo vitruviano”.

