Uomini e Donne, il video spinto rubato in un locale: chi bacia Ida Platano, un terremoto

Colpo di scena a Uomini e donne. Ida Platano viene beccata mentre bacia un uomo. Terremoto al programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Di chi si tratta? Mistero. Ancora per poco. Adesso spunta un video che potrebbe incastrare la Platano, "pizzicata" insieme ad un uomo in un noto locale. E si tratta di un vero e proprio scoop.

E, intanto, arriva anche una segnalazione su Riccardo Guarnieri. Secondo Deianira Marzano ci sarebbe lo screenshot di un messaggio - ricevuto da un utente su Instagram - che incastrerebbe il cavaliere tarantino, beccato mano per la mano con una ragazza mora “molto più giovane di lui”.

Ida Platano, invece, è stata ripresa mentre bacia passionalmente un uomo. Insomma, accade di tutto nella puntata di Uomini e Donne grazie alle immagini che vedono la dama bresciana in un locale insieme a un ragazzo. Il video arriva dal sito Isa e Chia, che ha fatto un vero e proprio scoop.

L'uomo in questione potrebbe essere Marco, il nuovo cavaliere arrivato oggi in studio. Ma è ripreso di spalle, quindi diventa sempre più difficile capire se sia realmente lui. La loro conoscenza, di certo, non sta iniziando nel migliore dei modi. Non c'è alcuna certezza, anche perché ci sono pochi dettagli che riportano alla mente Marco. “Ciao, si tratta di Ida, era in un locale a Brescia, si chiama Areadocks. Lui non l’ho visto bene, e non so se sia del parterre. Si baciavano tranquillamente davanti a tutti, senza problemi. Il locale era affollato, loro non si facevano problemi”, si legge on line. Una segnalazione che fa pensare a qualcosa di diverso, che possa essere sfuggito di mano.

