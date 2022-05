Alessandra Celentano, "se l'ho superata...": la frase al veleno dell'ex alunno, chi la umilia

02 maggio 2022 a

Nunzio Stancampiano è l’eliminato del settimo serale di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il ballerino catanese può essere sicuramente soddisfatto di essere arrivato a un paio di puntate dalla finalissima, soprattutto in considerazione del fatto che era stato inizialmente scartato a settembre e poi richiamato nella scuola per sostituire l’infortunato Mattia Zenzola. Nella puntata di sabato Nunzio si è ritrovato per la quarta volta al ballottaggio finale, ma stavolta ha perso contro Albe.

Il ballerino catanese si è commosso quando gli è stata comunicata l’eliminazione da Maria De Filippi, che ha prima voluto dire due parole ai ragazzi: “Siete entrambi soddisfatti, questo significa che vi è chiaro che questo è un programma tv e che ogni settimana ne esce uno. È il meccanismo del programma che porta a una finale, e questo mi fa piacere perché nessuno deve pensare di uscire di qui perché vale di meno di chi resta”. A questo punto Nunzio si è lasciato andare: “Lui è stato bravo e io sono felice, non potevo chiedere di più. Mi mancheranno tutti, siete stati davvero speciali. Devo ringraziare in primis Raimondo Todaro perché io gliene ho dette di tutti i colori e con Moe si è comportato da signore”.

Non poteva mancare un riferimento anche alla maestra “rivale”, Alessandra Celentano: “Oltre ad essere una bellissima donna è una grande maestra e professionista, lei ha avuto il merito di mettere Nunzio in competizione con se stesso. Ho fatto di tutto, la porterò per sempre nel mio cuore, se ho superato la Celentano posso superare tutto”.

