Mercedesz Henger all'Isola, "ho già puntato qualcuno": indiscrezioni piccanti da Mediaset

Appuntamento fisso del venerdì sera è L’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Novità della serata sarebbero ben tre nuovi ingressi tra i naufraghi. FanPage.it ha fatto sapere che una di queste sarà Mercedesz Henger, che già nelle scorse settimane aveva fatto recapitare un video messaggi ai suoi futuri compagni di gioco. Proprio a loro aveva dichiarato che avrebbe puntato uno dei partecipanti, non svelandone l’identità.

Chi sarà il fortunato? I più curiosi puntano o sul fratello di Guendalina Tavassi, Edoardo, oppure Alessandro Iannone. Secondo le fonti Mercedesz sarebbe dovuta sbarcare sull’isola già diversi giorni fa, ma a causa del grave incidente automobilistico della madre Eva Henger, avrebbe ritardato la sua partenza.

Come svelato in precedenza la Henger non sarà l’unica nuova naufraga della serata. Insieme a lei sbarcheranno a Cayo Cochinos anche Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli. La prima è stata l’ex fidanzata di Paolo Brosio per un breve periodo mentre la seconda ha vinto martedì scorso La Pupa e il Secchione. Proprio il giorno seguente alla vittoria la pupa aveva annunciato la sua imminente partecipazione all’Isola. La De Vitis invece è stata una delle bonas del programma condotto da Paolo Bonolis Avanti Un altro. Saranno ben accette dai naufraghi?



