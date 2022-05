Amici, gaffe di Maria De Filippi: "Dalle palle...". E in studio cala il gelo

08 maggio 2022 a

Svista con gaffe per Maria De Filippi. Durante la Semifinale di Amici, programma da lei condotto su Canale 5, la conduttrice ha scatenato lo studio. Tutto è iniziato durante la puntata di sabato 8 maggio, quando Lorella Cuccarini ha proposto la sfida tra Sissi, che avrebbe cantato Dancing Queen, e Luigi Strangis.

A quel punto è intervenuto Rudy Zerbi che ha spiegato quale brano sarebbe stato assegnato a Luigi. Il professore non ha però fatto in tempo a finire di parlare, che è stato interrotto dalla De Filippi: "Aspetta, tanto c'è l'esibizione di Sissi…dalle…dalle palle, capito". Davanti a lei infatti delle sfere messe dalla regia in studio. Un'uscita che ha subito scatenato l'ironia in studio. Ecco che allora la conduttrice, a dir poco in imbarazzo, ha raddrizzato il tiro: "Scusatemi, sembrerebbe brutta come scenografia di accompagnamento di Sissi, però…sono delle sfere di cristallo. Ok? Meglio".

A cercare di riparare anche la Cuccarini, che ha subito cambiato idea: "Vogliamo dire che Sissi è stata un po' la nostra dancing queen in questa edizione di Amici e adesso la ascoltiamo in una versione davvero personale, di un brano famosissimo degli Abba, proprio Dancing Queen". E Stash non ha potuto dirsi che d'accordo: "Ha una precisione che ci spettina tutti, brava, brava, brava, brava".

