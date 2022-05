Luca Argentero, dal vip l'accusa-choc: "Eravamo fratelli, ma... ecco chi è davvero"

Francesco Fredella 19 maggio 2022 a

Una vera cannonata contro Luca Argentero. A parlare è Fedro, ex concorrente del Grande Fratello, che ha stretto proprio l'attore una profonda amicizia ai tempi di quel reality. "Con Luca Argentero eravamo fratelli. Si è rivelato un opportunista. Fuori dal Grande Fratello per mia zia", rivela a Il Corriere della sera. Fedro Francioni, lo ricordiamo, è stato un personaggio cult della terza edizione. "Andai ai provini per una scommessa persa. Oggi faccio lo speaker radiofonico a Padova", dice ancora. Non dimentica quello scorcio di popolarità che il Grande Fratello gli regalò, aveva trent’anni ed è stato per 67 giorni nella casa di Cinecittà. Un vero e proprio esperimento sociale che all’inizio del Duemila fece parlare tutti. Oggi il Grande Fratello è la routine.

Ma come iniziò l’avventura del Grande Fratello? Su un divano. Ero a casa con un’amica e persi una scommessa. Il pegno da pagare era presentarsi al provino per quella trasmissione", svela a Il Corriere della sera. "Andai in piazza del Popolo a Roma dove c’era una piccola roulotte del Grande Fratello. In coda c’erano duecento persone, uno più strano dell’altro. Sembrava un circo. Lasciai il mio nome allo staff e mi dissero di aspettare. Dopo un’ora di attesa, io che tra l’altro non avevo nessuna voglia di fare quel provino, avevo deciso di andarmene. Il pegno era comunque stato onorato. Ma quando stavo per allontanarmi fui chiamato".

Un po' di fortuna, un po' di bravura: Fedro piace subito a tutti per la sua grande simpatia. "Anche in questo caso fui molto fortunato perché se mi avessero chiesto di raccontare una barzelletta avrei fatto una figuraccia invece mi hanno semplicemente chiesto di raccontare un aneddoto divertente. E siccome nella mia vita di ca***te ne avevo fatte tantissime io me la cavai benissimo", racconta riavvolgendo il nastro.

Poi la cannonata ad Argentero: "Quando sento questo nome per me è come mettere il dito in una piaga. Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la Casa. Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi col tempo si è rivelato diverso, un opportunista. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione". Cosa risponderà l'attore? Per adesso silenzio totale.

