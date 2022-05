Uomini e donne, Tina Cipollari sotto attacco: "Ti meriteresti un sacco di calci in cul*"

27 maggio 2022 a

O la si ama o la si odia: Tina Cipollari, la vulcanica opinionista di Uomini e Donne, ha sempre qualcosa da dire ai protagonisti del dating show di Canale 5. In questi giorni è tornata in studio dopo un periodo di pausa preso per dei non meglio precisati impegni personali. E ha subito recuperato, cominciando a dire la sua su tutti. Il suo, però, è un atteggiamento che divide: c'è chi apprezza la sua voracità e chi invece l'accusa di essere maleducata.

Tra chi proprio non sopporta la Cipollari c'è un ex volto noto di Uomini e donne, l'ex tronista e gieffina Rossella Intellicato, che sui social è tornata a parlare dell'opinionista: "Non ha rispetto né per i giovani né per le persone di una certa età! Passano gli anni ma ti meriteresti sempre un sacco di calci in cul*!!". In molti si ricordano della Intellicato, che fece il suo percorso accanto a Ludovica Valli e per la quale non ci fu un lieto fine. In compenso ci furono parecchie discussioni sia con la Valli sia con Tina.

Evidentemente, pur essendo passato qualche anno dalla sua esperienza, Rossella deve avercela ancora parecchio con la Cipollari. Questa volta la Intellicato non ha digerito il modo in cui Tina si è comportata con Pinuccia, dama di Vigevano e protagonista delle dinamiche del Trono Over. Pinuccia e la Cipollari, in realtà, battibeccano ormai da settimane. E non di rado, al termine delle discussioni, l’anziana finisce in lacrime. Per ora, comunque, l'opinionista ha preferito non replicare alla Intellicato.

