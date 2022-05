Uomini e donne, Veronica e Matteo nei guai: "Hanno violato le regole del programma"

28 maggio 2022 a

Veronica e Matteo nei guai: i due protagonisti di Uomini e Donne hanno disobbedito alla redazione, violando così una delle regole più importanti del programma di Maria De Filippi. La tronista ha fatto la sua scelta, Matteo. La puntata, però, pur essendo stata registrata qualche giorno fa, non è ancora andata in onda. Nonostante questo, tutti ormai sanno della scelta perché i due diretti interessati hanno combinato un pasticcio. Una delle regole della trasmissione, infatti, è quella di non mostrarsi sui social, e neanche in pubblico, fino a quando non andrà in onda la puntata della scelta.

La ratio della regola è: se le coppie si mostrano già insieme che senso ha poi guardare la puntata? Veronica e Mattia, però, hanno fatto a modo loro. Il Vicolo delle News ha pubblicato una foto in cui i due appaiono insieme. Si tratta di uno scatto fatto da un’amica dell’ex tronista. Scatto poi condiviso dallo stesso Matteo tra le sue storie su Instagram. E anche se la foto è ripresa dall'alto, non c'è dubbio che si tratti di loro.

L’ex corteggiatore ha eliminato la storia in fretta e furia, forse rendendosi conto dell'errore solo in un secondo momento oppure sollecitato dalla redazione del programma. Ma a quel punto era già troppo tardi. Insomma, Matteo e Veronica dopo Uomini e Donne stanno ancora insieme. Ma non mancano di fare anche qualche danno.

