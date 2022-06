Carolyn Smith, confessione su Milly Carlucci: "Quando ho scoperto il tumore, lei..."

Francesco Fredella 03 giugno 2022 a

Da anni Carolyn Smith è presidente della giuria a Ballando con le stelle. Una donna forte, solare, che ha attraversato mille problemi di salute: il cancro, la chemioterapia e i suoi racconti, in quei mesi complicatissimi, hanno fatto da sfondo a molte edizioni del programma di prima serata di Rai1. "Tra di noi in questi anni è nata una bellissima amicizia. Mi è sempre molto vicina anche nel mio percorso oncologico, perché è stata lei a trovarmi l’équipe medica che mi segue. È una donna fantastica”, racconta a Nuovo Tv la ballerina e coreografa che svela un rapporto di "sorellanza" con Milly Carlucci.

In pista, però, non la vedremo mai per due motivi: innanzitutto perché è presidente di giuria e poi perché è una ballerina professionista - oltre che coreografa. Però i giornalisti di Nuovo Tv, sempre molto informati sui retroscena della televisione, le hanno chiesto se ci fosse la possibilità di vederla a Il cantante mascherato. "No… già sudo di mio per cui non oso immaginare sotto quelle maschere e quei costumi…penso che diventerei claustrofobica!”, racconta la Smith.

Che poi parla della sua storia d'amore, lunga 25 anni di matrimonio, con Ernesto Michielotto. “Noi siamo come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Litighiamo e poi facciamo pace così non conosciamo la noia. Scherzi a parte anche quando ci scontriamo poi troviamo sempre un punto d’incontro. Il nostro rapporto si basa sulla reciproca fiducia", dice ancora. Intanto, anche Milly Carlucci è al lavoro per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Che tornerà a ottobre.

