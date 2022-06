Uomini e donne, "ecco il nuovo tronista": clamoroso colpaccio-vip per Maria De Filippi

Francesco Fredella 15 giugno 2022 a

Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne? Sul dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 piovono indiscrezioni. Già si parla, infatti, della nuova edizione in arrivo a settembre. Il programma ha salutato i suoi telespettatori due settimane fa con la scelta di Veronica Raimondi, che ha deciso di lasciare lo studio mano nella mano con Matteo Farnea. Secondo la fanpage Instagram "Uominiedonneclassicoeover", che è sempre molto attiva, tra i protagonisti della prossima stagione potrebbero esserci alcuni volti già conosciuti.

“Tra i tronisti, che saranno quattro, troveremo sicuramente volti nuovi, ma uno/a potrebbe essere già conosciuto/a…”, scrive il sito. Ma di chi si tratta? Dopo questa indiscrezione, sui social non si parla di altro. Ed ecco allora che torna, anche durante la pausa estiva, l'attenzione sul programma più seguito di sempre. Così seguito, che in diverse occasioni ha anche toccato il 30% di share. “Molto probabilmente a settembre ritornerà la formula mista, ovvero classico ed over insieme…”, si legge ancora on line.

Secondo i rumors, Federica Aversano potrebbe essere la prossima tronista. Il suo però non è l'unico nome venuto fuori nelle ultime ore: ci sono anche quelli di e Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa. Quest'ultimo potrebbe aver già staccato il ticket per il programma di Maria De Filippi dopo non essere stato scelto da Veronica Raimondi. Per ora, però, si tratta solo di voci di corridoio. Nulla di più. Nelle prossime ore potrebbe accadere di tutto.

