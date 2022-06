Tina Cipollari, sfregio a Katia Ricciarelli: "Spero che...", storie tesissime

Francesco Fredella 27 giugno 2022 a

a

a

Al Settimanale Mio, solo pochi giorni fa, ha parlato in una lunga intervista Katia Ricciarelli. L'ex concorrente del Gf vip, che pare sia stata arruolata da Carlo Conti a Tale quale show, dice di aver deciso di non accettare la proposta di Alfonso Signorini di diventare opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Sulla vicenda è intervenuta anche Tina Cipollari: “Spero non ci ripensi…”

"Faceva finta". Uomini e Donne, una bomba: Maria De Filippi insultata dalla Dama a casa sua

Tina Cipollari, però, non perde il piglio e affonda la cantante lirica. “Meno male che non è interessata”, dice. Una frase che appare come il carico da novanta nei confronti dell'ex concorrente del Gf vip. Ma tra la Ricciarelli e la Cipollari ci sono vecchie ruggini. Le due donne, anni fa, si sono scontrate pesantemente durante Selfie - il programma condotto da Simona Ventura e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. L’ex moglie di Pippo Baudo abbandonò lo studio in aperta polemica con l’opinionista di Uomini e Donne. E durante il Gf vip la Ricciarelli ha parlato di questo episodio confessando a Francesca Cipriani queste parole: “Mi ha detto che mi davo delle arie perché sono una cantante lirica e me la credo. Ma come si permette? Non è proprio nessuno…”

"Ti meriteresti un sacco di calci in cul*". Tina Cipollari sotto attacco, ecco chi la brutalizza

Insomma, l'ex concorrente del reality di Signorini avrebbe ancora il "dente avvelenato" nei confronti di Tina Cipollari. Le due sono ormai da tempo ai ferri corti ed il fatto che la Ricciarelli non avesse accettato la proposta di Signorini potrebbe aver innescato un vero e proprio corto-circuito nei confronti di Tina. Sempre pronta ad attaccare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.