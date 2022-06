Isola dei famosi, "non si alza più niente". Tavassi, disastro in Honduras

30 giugno 2022 a

L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi, reduce dall'esperienza che gli ha fatto perdere ben 23 chili, è intervenuto in una diretta social in cui ha svelato inediti retroscena del reality appena concluso. Stando alle parole del fratello di Guendalina, il talent sarebbe 'tutto vero' smentendo quindi le voci che il tutto sia scritto a tavolino. "Se è tutto programmato a L’Isola? No, è tutto vero, tutto ciò che avete visto è reale" ha spiegato.

La prova l'ha data raccontando il gioco in cui i concorrenti si sono ritrovati legati con il loro compagno di viaggio, a lui era toccato il figlio di Carmen Di Pietro: "Ad esempio quando eravamo legati stavamo davvero uniti da quell’elastico, ve lo assicuro. Io ho chiamato Alessandro ‘il compagno di pipì’. Lui la fa ogni ora è assurdo”. Anche la fame è reale: "Non si magna nulla, tutto quello che devi fare è cercare di procacciarti del cibo. Nicolas ad esempio prendeva pesci piccoli e li doveva dividere con 10 persone. Ci mangi una puntina appena. Calcolate che io ho perso 23 kg" ha aggiunto Edoardo.

A colpire però, è stata un'affermazione dll'ex naufrago. Dopo aver spiegato che nemmeno le sigarette gli venivano girate sottobanco, al massimo le lamette per la depilazione delle donne, Tavassi ha fatto sorridere tutti gli ascoltatori della diretta con una rivelazione inaspettata. "Un’altra cosa strana è che sull’Isola non c’hai il desiderio. Non pensi proprio a quello, ma zero, ve lo assicuro. Vedi una bella ragazza e pensi? C’andrei? E ti dici ‘no, non ci andrei, non mi frega una mazza’. Pensi anche che non funzioni più nulla, perché è tutto sopito". Tutto taceva insomma. Edoardo ha poi parlato dei suoi attacchi di ansia che lo hanno colpito durante il suo percorso "Voi non l’avete visto, ma io ho avuto due grossi attacchi d’ansia sull’Isola. Una volta mi ha aiutato Mercedesz, l’altra Nicolas. Io a lui devo tanto, mi è stato vicino e mi ha aiutato. Io volevo mollare e lui con il suo modo zen da saggio mi faceva tornare tranquillo. Mi ha dato la forza di andare avanti".

