Belen Rodriguez, "me lo sono preso brutto": il guaio di salute per cui è sparita

Di Belen Rodriguez, da giorni, si sono perse le tracce. Che fine ha fatto? Sui social nessun indizio. Calma piatta. E questo non è mai accaduto. Quindi i fan sono andati in fibrillazione.

Adesso arriva un chiarimento: la conduttrice argentina è stata positiva al Covid ed è stata lei stessa a spiegarlo ai follower nel corso di alcune stories Instagram. "Ho fatto un bel Covid, per questo sono sparita dai social. Però sono sana e salva. È stato pesante, devo dire che me lo sono presa proprio brutto. Niente di tutte quelle cavolate che hanno scritto, come al solito, sono sparita per il Covid", ha detto la showgirl.

Pericolo scampato per i fan, che pensavano ad una nuova crisi sentimentale con Stefano De Martino (tornato nel suo cuore dopo la storia finita all'improvviso con Antonino Spinalbese, prossimo concorrente del Gf vip). La Rodriguez è al lavoro con la nuova edizione di Tu si que vales, si tratta del format di Canale 5 che piace tanto al pubblico. Un successo targato Maria De Filippi.

Sul lato sentimentale, invece, tutto procede al meglio: Belen e Stefano sono tornati insieme dopo una girandola di emozioni. I due, lo ricordiamo, sono stati sposati e poi si sono allontanati. Ma il destino ha voluto che tornassero insieme per lasciarsi di nuovo e poi incontrarsi di nuovo. Tempo fa, invece, Alfonso Signorini ha parlato in una ask Instagram di "montagne russe" paragonando il loro amore.

