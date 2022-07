Orietta Berti, rivelazione-horror su Giucas Casella: "Spillone nel posto sbagliato. E..."

Francesco Fredella 14 luglio 2022 a

La vera novità di quest'anno è che Orietta Berti arriva al GfVip. Ma in qualità di opinionista insieme a Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis). In un'intervista al settimanale Chi, che in questo numero in edicola racconta la vicenda Totti - Blasi, la cantante racconta come mai ha deciso di accettare. Di certo dovrà affrontare i vipponi, affilando anche le unghie perché essere troppo buoni non porta assolutamente a nulla. Per capire che tipo di opinionista sarà, però, è necessario attendere il 12 o il 19 settembre, quando inizierà il reality condotto da Signorini su Canale 5. Stando ad alcuni insider, tra l'altro, il programma potrebbe andare avanti fino a maggio.

"Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo, con il carattere che ho io non riuscirei. L’anno scorso l’ho seguito perché c’era il mio amico Giucas Casella", racconta a Chi. Poi parla di un retroscena su Giucas, che conosce da anni. “Una sera si è infilato uno spillone nel posto sbagliato durante uno spettacolo e ha iniziato a sanguinare dappertutto. Ricordo Osvaldo che lo portava a braccetto sull’ambulanza”.

In ogni caso, lo spettacolo e il divertimento saranno garantiti. Insieme alla Berti ci sarà Sonia Bruganelli, che è stata confermata come opinionista. Per Adriana Volpe invece non c'è stato nulla da fare. Parlando del suo ruolo, poi, la cantante avvertee: "Capiterà di non avere sempre la stessa opinione, non si può essere d’accordo su tutto”. Potrebbero esserci grandi litigi.

