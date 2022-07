Sara Manfuso? La moglie del piddino Andrea Romano... un caso clamoroso a Mediaset

19 luglio 2022 a

Fermi tutti. Non tutto è come sembra. O almeno, come si diceva. Si parla della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il punto è che Il Tempo, giusto qualche giorno fa, scriveva sibillino un indovinello in cui si chiedeva: chi è la moglie del deputato Pd tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip?

Il programma condotto da Alfonso Signorini è stato già ovviamente confermato da Mediaset per la prossima stagione, dove terrà a lungo compagnia agli italiani su Canale 5, come sempre. E quando il quotidiano capitolino se ne era uscito con quell'indovinello, ecco subito filtrare l'indiscrezione: si parla di Karima Moual, volto che si vede molto in tv, specialmente sui programmi di Rete 4, che è anche la moglie di Vincenzo Amendola, piddino, attualmente sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio.

Bene, ora sulla querelle interviene Dagospia, il tutto nella rubrica "A lume di Candela", firmata da Giuseppe Candela. E secondo Dago, le cose non starebbero esattamente così. Si legge infatti sul sito diretto da Roberto D'Agostino: "Qualche giorno fa il quotidiano Il Tempo si è lanciato in un indovinello: la moglie del deputato del Pd tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi: Sara Manfuso. È la moglie del deputato Andrea Romano, ex modella e opinionista tv. È in lizza ma siamo ancora lontani dalle certezze". Insomma, non ci resta che attendere.

