Sonia Bruganelli e Poalo Bonolis in crisi? "Opportunità che fanno paura", il sospetto

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono una coppia solida. Ultimamente, sono finiti nel vortice di una bomba mediatica per una presunta crisi di coppia. Prontamente smentita. Obiettivo vacanze dopo le fatiche invernali: la coppia, come ogni anno, trascorrerà l'estate alle Baleari insieme ai figli e agli amici più cari. E lo spettro della crisi va via all'improvviso. Tutto è partito da un tweet della produttrice, che recitava: "L'amore non è mai quello che sembra è spesso quel che sembra ma non è" aveva scritto. Tutto, adesso, finisce con un altro tweet. "Amo chi rimane. Quando non è facile, quando la ragione ti spingerebbe a mollare, quando la vita ti regala opportunità che possono far paura. Amo chi rimane", scrive la Bruganelli.

Per molti potrebbe trattarsi di un tweet per Bonolis. Non mancano, poi, polemiche di vario titolo (totalmente inutili) sulla faccenda da parte dei "leoni da tastiera". Intanto, Sonia Bruganelli si prepara ad un altro Gf vip come opinionista. Sullo sfondo resta un matrimonio felice. Bonolis e Sonia si sono conosciuti 20 anni fa. Lui era un conduttore già affermato, lei una giovane professionista.

Nel 1997 è arrivata l'ufficializzazione della loro relazione e il matrimonio pochi anni dopo, nel 2002. La coppia ha tre figli: Silvia, Davide e Adele. Sono uniti anche sul lavoro, Bonolis e la Bruganelli - come raccontano alcuni insider - sono in simbiosi. Un vero, grande, amore.

