Francesca Pascale gela Milly Carlucci: ecco cosa pubblica, siluro contro la conduttrice

Il puzzle di Ballando con le stelle si sta componendo in queste ore. C'è una lunga fila di vip pronti a scendere in pista, ma Milly Carlucci è molto attenta a mettere in piedi un cast competitivo. Nessun personaggio che arriva dai reality. Secondo Il Messaggero, la conduttrice avrebbe pensato a Francesca Pascale e Paola Turci (una ex di Berlusocni, l'altra cantante affermata). Le due donne si sono sposate nei giorni scorsi e la notizia ha fatto subito il giro della Rete.

La notizia del possibile arrivo della Pascale a Ballando diventa virale e l'ex Lady Berlusconi gela la conduttrice con una Story Instagram nella quale parla di fake news: sarebbe solo un’indiscrezione, nulla di vero. Un'idea che sarebbe tramontata sul nascere.

“Ci abbiamo sicuramente pensato. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata”, aveva raccontato Milly al Messaggero. Invece, sembra quasi fatta per Iva Zanicchi. Restano caldi anche altri nomi: Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robins e Beppe Convertini, Gabriel Garko (quest'ultimo avrebbe detto sì a Milly). Nell'ultima edizione la Rai ha potuto contare su un programma leader dal punto di vista degli ascolti e del cast. Un vero miracolo targato Milly Carlucci.