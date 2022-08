Sonia Bruganelli, "momento delicato": una preoccupante rivelazione

02 agosto 2022 a

Aveva detto stop, ma poi ha cambiato idea. Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, torna al Grande Fratello Vip come opinionista. Una volta finita l’ultima edizione del reality di Alfonso Signorini, in onda su Canale 5, la moglie di Bonolis aveva promesso di non mettere più piede in studio. Poi tutto è cambiato. Ma, appunto, cosa è successo? I suoi followers, sempre molto attivi, le hanno chiesto qualcosa in pi sul suo possibile arrivo in tv (per la verità si tratta di un ritorno molto atteso).

“Sei felice di tornare al GF? Noi siii!”, dice qualcuno su Instagram. Sonia risponde alle ask social, che vanno da sempre fortissimo. Ma il vero motivo del suo ritorno da Signorini qual è? “È stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento”, racconta.

“La proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”, continua. Lo scorso anno, la Bruganelli è stata protagonista di uno scontro durissimo con Adriana Volpe, acerrima nemica dai tempi de “I fatti vostri” (i due sono finiti in tribunale tra avvocati e carte bollate). Ma la Volpe quest’anno non ci sarà. Al suo posto la Berti. “Orietta non ha paura del giudizio del pubblico. Si mette in gioco”, svela.