Sonia Bruganelli, schiaffo ai rosiconi: "Piuttosto che aspettare in aeroporto...", volano insulti

11 luglio 2022 a

a

a

Piovono critiche, ma Sonia Bruganelli guarda avanti. Come direbbe Dante: "Non ti curar di loro". La moglie di Paolo Bonolis torna a parlare dell'aereo privato, che aveva in parte fatto discutere tutti nei mesi passati. La famosa produttrice, che tornerà al Gf vip come opinionista, adesso era stata attaccata per aver ostentato eccessivamente il lusso sui social. Nulla di male, però, visto che è una donna che lavora e fa tanti sacrifici: può permettersi tutto.

"Opportunità che fanno paura". Bruganelli e Bonolis in crisi? Spunta un pesante sospetto

Oggi, però, la moglie di Bonolis lancia un attacco velato: “Giuro che prima o poi la smetto… per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio. Per critiche o rimostranze scrivete sotto ( come sempre )”.

"Potrebbe entrare nella casa". Dago-bomba sul Gf Vip: il colpaccio di Signorini

Ma in Rete accade di tutto, in pochissimo tempo fioccano i commenti. Gli odiatori della Rete scrivono: "Anziché affrontare queste complicazioni per prendere un aereo pubblico, Sonia preferisce salire su uno privato. Soprattutto in tempi di crisi, non tutti hanno colto con ironia questa sua nuova provocazione". Ma la Bruganelli non vuole offendere nessuno. Anzi, tutt'altro. Secondo qualcuno vorrebbe prendere di mira qualche collega, ma chi? Intanto, solo alcune settimane fa si era parlato di una presunta crisi tra Sonia e Paolo. Una notizia fake perché è arrivata una dedica d'amore che ha messo la parola fine alla vicenda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.