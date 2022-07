Sonia Bruganelli, il bikini si sposta: visioni proibite a Formentera

23 luglio 2022 a

a

a

Altro che crisi coniugale. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono più uniti che mai e danno spettacolo al mare a Formentera, pizzicati in spiaggia dai paparazzi sguinzagliati dal settimanale Nuovo nella caldissima (sotto tutti i punti di vista) isola spagnola, classica capitale della movida internazionale da giugno a settembre. E mentre il conduttore di Avanti un altro e Ciao Darwin si gode un po' di frescura in mare con qualche rigenerante schizzo d'acqua, la sua bella moglie attira gli obiettivi dei fotografi con un involontario siparietto ad alto tasso di seduzione.

"Gli amori finiscono". Sonia Bruganelli, addio Bonolis? La frase: tam-tam impazzito





I flash (a distanza) impazziscono quando l'imprenditrice nonché opinionista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip sfoggia un bikini azzurro che veste in maniera piuttosto malandrina le sue curve sinuose. Beccata proprio mentre si gira sul lettino, Lady Bonolis mette in mostra un Lato B di tutto rispetto e soprattutto un seno assai frizzante, che "guizza" sfuggendo dalla parte posteriore del reggiseno, evidentemente un po' troppo strizzato e sotto-misura.





La Bruganelli, 48 anni, ha sempre fatto parlare di sé in questi anni per alcuni post volutamente provocatori su Instagram, dal jet privato alle vacanze extra-lusso. Il suo tenore di vita "privilegiato" è stato accusato di essere uno "schiaffo alla miseria" in faccia a tanti follower meno fortunati. Polemica decisamente sterile, certo. Ma chissà che alle centinaia di hater che si divertono a insultarla e denigrarla non basti stavolta un'altra foto. Quella che ritrae lei e Bonolis sdraiati a pochi centimetri l'una dall'altro, entrambi intenti a guardare i rispettivi smartphone ignorandosi. Magari qualche buontempone prenderà a pretesto quello scatto per confermare le voci di matrimonio agli sgoccioli. Sui social, si sa, basta pochissimo.