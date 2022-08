Uomini e donne, Ida Platano in ospedale: "E' iniziato tutto con forti emicranie..."

10 agosto 2022 a

a

a

Una delle protagoniste indiscusse di Uomini e donne è finita in ospedale: si tratta di Ida Platano. La dama del dating show di Canale 5 ha tenuto costantemente aggiornati i suoi follower sui social. In molti, infatti, si sono preoccupati per lei. “Ciao Belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene. Passerà. Tornerò presto un abbraccio”, ha scritto Ida in una storia.

"Quando ascolto...": Gemma Galgani rivela tutto: la confessione intima

In un secondo momento, poi, la dama del Trono Over ha spiegato cos'è successo senza però scendere nel dettaglio. “Non era mia intenzione farvi preoccupare, davvero”, ha detto, ammettendo poi che fortunatamente ora sta meglio. "È iniziato tutto con delle emicranie fortissime, direi veramente… non le ho mai avute così - ha continuato -. Da lì il mio medico quando mi visita mi dice di andare immediatamente al pronto soccorso”. Poi, però, non ha voluto rivelare cosa le abbiano detto i medici che l'hanno visitata, ha solo detto che si riprenderà “velocemente”.

La Talpa, Maria De Filippi ha scelto l'inviato? L'indiscrezione: ecco chi è

Probabilmente, sarà la stessa Platano in futuro a spiegare ai fan cos’è accaduto dopo il suo arrivo in ospedale. Tra qualche settimana, intanto, iniziano le registrazioni della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi e c’è grande attesa da parte del pubblico di Canale 5. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire i nomi dei tronisti scelti e dei volti del Trono Over che continueranno a far parte del programma. La stessa Platano dovrebbe essere presente nel parterre, ma in un altro ruolo. Non resta che attendere.