Uomini e Donne, Ida Platano furiosa contro Riccardo Guarnieri: "Sei un farabutto"

27 maggio 2022 a

a

a

Sembrava esserci un barlume di speranza tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, in realtà si è rivelato solo un fuoco di paglia. I due partecipanti di Uomini e Donne sono di nuovo finiti nella bufera. Nella puntata di ieri, giovedì 26 maggio, i due sono finiti nuovamente al centro dello studio ma quello che ne è uscito non è piaciuto al pubblico. Guarnieri più volte nell'ultimo periodo aveva tentato di avvicinarsi alla dama, addirittura dopo aver dichiarato il suo interesse per Gloria, era scoppiato in lacrime ascoltando una canzone che gli ricordava la loro storia d'amore.

"Bisogno 3 volte al giorno". Il cavaliere Gianluca a luci rosse: come lo umiliano a Uomini e donne

A Ida, dal canto suo, non è mai svanito l'amore per il cavaliere e per questo aveva deciso di riprovarci. Ma ecco che per l'ennesima volta la situazione è precipitata. Ida, al centro dello studio era fuori si sé. La donna sarà anche ospite sabato a Verissimo per spiegare le dinamiche della vicenda. La Platano si è sentita per l'ennesima volta rifiutata, senza motivo, dopo che lui aveva in tutti i modi cercato di riavvicinarla. Una volta che ha capito che la poteva avere, ha fatto marcia indietro: "Pensavo di trovare una persona diversa. Secondo te, ci sono le basi per ricominciare?” ha chiesto Riccardo. "Lui si nutre dei sentimenti degli altri, tu sentimenti non ne hai” ha risposto a sua volta Ida.

Uomini e Donne, il mistero-Gianni Sperti: che fine ha fatto? Girano strane voci

Tina Cipollari, vedendo l'improvvisa indifferenza di Guarnieri si è scagliata contro di lui: "Riccardo sei un farabutto. Conoscendo un po’ il carattere di questa donna: ma per quale motivo ti sei messo a piangere? E la canzone… E l’hai stuzzicata in mille modi… Questa donna si fa questo film: ora stasera usciamo sicuramente ci sarà un inizio di qualcosa". Ma non è finita qua, l'opinionista ha continuato: "E invece tu cosa hai fatto? Oltre che screditarla, l’hai ripudiata come hai fatto in passato. Lei non è cambiata lo sai perché? Perché si è ritrovata lo stesso farabutto di due anni fa”. Sembrerebbe volta al termine, ancora, la storia tra i due. I fan del programma però sanno che presto torneranno al centro dello studio.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.