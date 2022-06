Uomini e Donne, Ida Platano insulta: "Sgorbio senza collo". Choc: chi finisce nel mirino

Francesco Fredella 13 giugno 2022 a

Paura e, forse, qualche sospetto. Per Ida Platano è una brutta situazione. Cosa accade a Uomini e donne? Ora ve lo sveliamo. Andiamo per gradi. A causa degli haters, Ida Platano di Uomini e Donne sta vivendo una bruttissima situazione. Tra l'altro lei, che non è l'unica a dover fare i conti con gli odiatori seriali, viene minacciata di morte. Parole troppo pesanti nei suoi confronti. E ora la donna si sente per davvero perseguitata perché lei stessa pubblica alcuni screenshot di un account che da circa un mese l'avrebbe contattata con offese pesantissime. Sembra che la Platano sia intenzionata a procedere per le vie legali.

Ora, però, la dama del Trono Over di UeD è particolarmente infastidita per l'ultimo contenuto ricevuto. “Guida senza fare video che se muori tu non importa niente a nessuno, ma magari fai danno ad altri e allora ti dovresti davvero ammazzare”: questo si legge nel messaggio che le è stato inviato da un haters. E lei risponde: “Ginetta piffero (questo il nome fake), io non so chi ci sia dietro questo account, se un uomo o una donna, ma cosa mangiate la mattina? Veleno! Questa cattiveria di augurare la morte non si può sentire, fatevi un esame di coscienza. Aiuto! Se a te non importa che domani non ci sono, importa a mio figlio e a tutte le persone che mi voglio bene e alla mia famiglia. Adios!”

Ma la Platano riceve anche tanti altri insulti: “Che sgorbio, un testone senza collo”. Parole assurde che, per davvero, non lasciano spazio a doppie interpretazioni.

Sul fronte "sentiment", invece, sembra che tra Ida e Riccardo Guarnieri non ci sia alcun futuro. Il cavaliere tarantino, di recente, dice di non aver avuto più contatti con la parrucchiera bresciana dopo quanto accaduto in studio. Anche lei lo conferma così: “L’unica persona a cui devo chiedere scusa sono soltanto io. Per non essermi amata come meritavo, per non essersi messa spesso come priorità”.

