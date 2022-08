Antonio Zequila, svolta clamorosa dopo il Gf vip. Come campa adesso

20 agosto 2022 a

Diventato famoso per aver partecipato a diversi reality show, dal Grande Fratello vip a l'Isola dei famosi, Antonio Zequila ha preso una decisione importante che riguarda la sua carriera. L'attore, infatti, come riporta Tgcom, ha deciso di tornare al mondo della musica. E lo fa pubblicando "Siamo energia", un brano composto per esaltare la positività e l'energia che sono sempre alla base di ogni rinascita. Perché questo vuole fare Zequila, vuole rinascere.

In realtà, Antonio Zequila non è nuovo nel campo musicale. "Er mutanda" - così era stato soprannominato per i suoi costumini indossati all'Isola dei famosi dagli altri concorrenti - aveva già pubblicato nel lontano 2006 l'album "Senza di te" e ancora un disco nel 2012 dal titolo "Le donne".

Ma attenzione perché il ritorno alla musica non è allo stesso tempo un addio al mondo della tv. Quando nel 2020 Antonio Zequila fu eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip, minacciò di ritirarsi dopo aver preso atto che il pubblico non lo amava particolarmente. Ma evidentemente l'attore è tornato sui suoi passi tanto che l'anno successivo accettò di tornare come naufrago in Honduras. Quindi non si piò mai dire. Potremo vedere Zequila prossimamente in qualche reality?