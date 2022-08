GfVip, Adriana Volpe: "Non ho odiatori seriali", frecciatina a Sonia Bruganelli?

27 agosto 2022 a

“Non temo il pubblico, anzi, è la mia forza e non ho odiatori seriali al contrario di molti”: Adriana Volpe, ex opinionista del GfVip, parla così in un'intervista al settimanale Nuovo Tv. Si tratta di una nuova frecciatina a Sonia Bruganelli? Le due sono state colleghe durante la scorsa edizione del reality di Canale 5. Mentre la Bruganelli continuerà a fare l'opinionista, però, la Volpe non è stata confermata in quel ruolo e al suo posto ci sarà Orietta Berti. Tra Bruganelli e Volpe non c'è mai stata affinità e le due sembrano non perdere occasione per lanciarsi stoccate.

Parlando della sua sostituta, invece, la conduttrice ha usato solo belle parole: "È una fuoriclasse che abbraccia un pubblico trasversale”. Ha ammesso che le piace molto e che - a suo dire - sarà sicuramente un valore aggiunto per il programma. Mentre sull’amico Giovanni Ciacci, l'ex opinionista ha detto: “Gli auguro di entrare in casa assaporando appieno ogni istante”.

La Volpe ha invitato Ciacci a circondarsi di persone che ama e che stima, trovando sin da subito una sua zona di comfort. Poi ha dichiarato che non pensa più al GfVip, che ormai è un periodo chiuso della sua vita. Adesso, insomma, si guarda avanti.