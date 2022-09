Vanessa Incontrada così sul palco? Ed è pioggia di vergognose critiche

12 settembre 2022 a

Pioggia di critiche allo stylist di Vanessa Incontrada. Il look sfoggiato dalla conduttrice ai Tim Music Awards su Rai 1 non è piaciuto ai telespettatori. "Vanessa Incontrada è brava simpatica e bella, ma doveva scegliere un abito diverso", si legge su Twitter. E ancora: "Col massimo rispetto e tatto ma chi cavolo è lo stilista di Vanessa Incontrada, ogni volta abiti che non la valorizzano".

Non è la prima volta che la bellissima conduttrice finisce nel mirino dei social. Qualche giorno fa era stata addirittura Selvaggia Lucarelli ad attaccarla, scrivendo: "Siccome dopo anni in cui la difendo, anche in alcuni dei miei libri (non la conosco), recentemente mi sono permessa di scrivere che Vanessa Incontrada, forse, dovrebbe smettere di rispondere a commenti sul suo corpo piazzandosi su copertine che mettono al centro il suo corpo… Perché è comunque alimentare un sistema sbagliato e perverso…".

Poi la firma di Tpi aveva svelato il contenuto di un suo messaggio, aggiungendo che "chiarisco che i giornalisti non sono megafoni buoni solo quando devono lisciarti nell’intervista per l’ennesima copertina vittimistica. Per cui, gentile Vanessa Incontrada, non permetterti di chiedere a un giornalista di non nominarti, se non nei toni che gradisci tu".