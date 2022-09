Vanessa Incontrada, "il mio marito mancato". Rivelazione su Bisio

07 settembre 2022 a

a

a

Vanessa Incontrada, in una intervista al Corriere della Sera, parla di Claudio Bisio come il suo "marito mancato". "Ci sono cresciuta con lui", confessa l'attrice e conduttrice tv, "tutto quello che so l'ho imparato da lui, abbiamo un rapporto molto intenso, abbiamo vissuto mesi e mesi di lavoro, ci lega un affetto enorme. Professionalmente ha una capacità unica di ascolto - è un dono, mica si impara -, sa essere sempre attento a quello che uno dice, è da lì che arrivano le sue battute. È un improvvisatore nato".

Laura Chiatti, trasparenze "proibite" a Venezia: si gira e... Red carpet in tilt | Guarda

La Incontrada è anche legata a Carlo Conti. Di lui dice che "non tradisce mai emozioni, dice sempre che è super tranquillo. Io invece provo sempre l'adrenalina del via, il nervosismo dei primi minuti. Lui sembra impermeabile, è perfetto, molto tecnico, preciso; io cerco di destabilizzarlo con la mia improvvisazione, il gobbo non lo leggo mai. Mi piace mandarlo fuori gioco", ironizza. "Se gli devo trovare un difetto dico che è troppo abbronzato".

Penelope Cruz, il décolleté esplode sul red carpet: clamoroso a Venezia | Guarda

Mentre di Alessandro Siani, col quale presenta Striscia la notizia, Vanessa Incontrada sostiene che "sa lavorare benissimo in coppia, non è incentrato su se stesso. Ed è così anche a luci spente, porta ogni giorno dolci a tutti, a tutto lo staff. Se dici che hai voglia di una bottiglia di vino, lui il giorno dopo ne porta quattro. È di una generosità incredibile, sia nel lavoro sia nella vita privata".