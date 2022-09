Uomini e Donne, ricordate Virginia Stablum? Pazzesco: che fine ha fatto

19 settembre 2022 a

Finora Virginia Stablum per tutti era "la corteggiatrice" per via della partecipazione nel 2018 al programma di Maria De Filippi Uomini e donne dove aveva conquistato dopo cinque mesi di avances il cuore di Niccolò Brigante. Con questa etichetta è stata al centro dei tanti gossip che l'hanno vista litigare e mandarsi a quel paese con il tronista di Canale Cinque. Quando sono usciti dal programma, infatti, le cose non hanno funzionato e nel giro di poche settimane si sono lasciati attaccandosi a vicenda. Ma non solo, perché Virginia poi si è fidanzata con un ex tentatore di Temptation Island, Pietro Tagliaferri, ma anche con lui è finita nel giro di poco tempo. E ancora: la Stablum ha anche avuto una relazione con Ignazio Moser attuale compagno di Cecilia Rodriguez.

Da ieri sera, però, di lei si parla perché ha vinto il titolo di Miss Universe Italy. Nella lussuosa location de Lo Smeraldo a Canosa di Puglia, in terra salentina, Virginia - classe 1998 nata a Trento da madre italiana e padre di origini africane - ha indossato la fascia e la corona che la portano direttamente, come rappresentante dell'Italia, alla finale internazionale di Miss Universe che si svolgerà a gennaio 2023 (non è ancora stato deciso dove): una edizione rivoluzionaria e forse ancor più difficile perché per la prima tra le Miss in gara ci saranno anche donne sposate e con figli.