Orietta Berti, la prima gaffe al GfVip: ecco quanto durerà

Il debutto di Orietta Berti al Grande Fratello Vip come opinionista, insieme a Sonia Bruganelli, ha fatto parlare quasi più dell'ingresso dei concorrenti vip nella casa reality. Infatti, dopo aver commentato l'entrata di alcuni attesissimi ospiti, tra cui l'ex fidanzato di Belen Rodriguez, Antonio Spinalbese, la cantante è scivolata in una gaffe clamorosa, che svelerebbe la durata del programma.

Già dalla presentazione in palinsesto, il conduttore del reality show Alfonso Signorini aveva definito il Grande Fratello Vip 7 come "il più lungo di sempre", mantenendo però riserbo sulla data finale. E adesso, a svelare il tutto, pur se involontariamente, ci ha pensato Orietta Berti durante la diretta della prima puntata andata in onda lunedì 19 settembre. La nuova opinionista, dopo aver espresso entusiasmo per l'avventura intrapresa, dicendosi "molto divertita", ha rivelato: "mi divertirò per tutti questi sette mesi", lasciando così trasparire che questa nuova edizione potrebbe concludersi ad aprile 2023.

Al momento non c'è alcuna conferma ufficiale da parte della conduzione. Intanto, sui social la notizia è viaggiata veloce, e tra gli utenti c'è sia chi si dispera e sia chi gioisce. Ma, soprattutto, sono in tanti a chiedersi se il cast attuale potrà reggere per sette mesi o sarà sostituito da nuovi concorrenti.