Belen Rodriguez, Spinalbese-choc: "Erano preoccupati", perché è finita

Perché si sono lasciati? Perché Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, la coppia che ha fatto impazzire tutti gli amanti del gossip un anno e mezzo fa, sono ai ferri corti? Eppure hanno avuto una figlia, Luna Marie. Tra loro sembrava esserci amore, adesso i due proseguono per strade diverse. Pare che ci siano solo rapporti di "buon vicinato" perché hanno una figlia.

Ora Spinalbese, arruolato da Signorini al GfVip, svela qualcosa in più. "Era piena estate quando ho incontrato Belen. Entrambi ci siamo lasciati trasportare dalle sensazioni e dalle emozioni", racconta al settimanale Chi. "Alla fine il cuore non si può frenare. Nonostante sia finita non vedo tutto come un errore. Non credo di aver sbagliato. Mi sono lasciato andare e lo stesso ha fatto lei. Inoltre quando eravamo da soli stavamo benissimo. Non ci mancava nulla ed eravamo felici. Le persone che sono accanto a me erano preoccupate per questo mio cambiamento di vita, avevano paura che fossi troppo esposto. Questo mondo ti può crear dei guai. Poi tra me e lei le cose sono cambiate. Diciamo che è cambiato quello che volevamo e le differenze erano troppe“.

Bello. Simpatico. Galante. Antonino Spinalbese è riuscito a far perdere la testa a Belen. Sembra che sia stata galeotta Ibiza, i due hanno vissuto una storia lampo. Poi tutto è finito nel giro di pochi mesi tra una paparazzata e l'altra. “Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale, abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Perché ci siamo lasciati? Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei con la mia. Abbiamo cercato di andare oltre e pensare solamente a nostra figlia Luna Marì, ma non ha funzionato", dice ancora Spinalbese. E tutto potrebbe accadere nel corso del GfVip. Lui potrebbe persino innamorarsi.