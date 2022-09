Maria De Filippi ride in faccia al cavaliere Riccardo: "Che fai, rinunci?"

24 settembre 2022 a

E' Maria De Filippi a mettere con le spalle al muro Riccardo Guarnieri. Lo storico cavaliere al centro della telenovela con Ida Platano al Trono over è ancora protagonista a Uomini e donne, stavolta perché infatuato della giovane dama Federica Aversano. Il maturo bellimbusto si dice attratto dalla ragazza, e a quel punto la De Filippi forse per mettere fine al suo eterno tira-e-molla gli ricorda che se davvero vuole corteggiare la Aversano, dovrà partecipare al Tono classico e accettare una eventuale eliminazione decisa da Federica. Guarnieri frena improvvisamente ed è a quel punto che si scatena il caos, dentro lo studio e sui social.

"Tu hai toccato proprio il fondo! - lo bombarda l'opinionista Tina Cipollari - Dirti ridicolo è farti un complimento. Adesso guarda caso ti sei concentrato sulla tronista". Il sospetto, insomma, è che Riccardo ancora una volta faccia tutto per ricavare visibilità e per egocentrismo, più che per sentimento. “Alzati e vattene a casa - gli urla un altro habitué di UeD come Armando Incarnato -. Io ci sono passato con persone che mi piacevano realmente. Tu pur di stare al centro dell’attenzione vai da lei".

La De Filippi. innescato il caso, ride in faccia a Guarnieri senza mezze misure: "Lei (Federica, ndr) l’ha spiegato ieri se vuole conoscerti oppure no. Mi fa ridere pensarti lì insieme a loro. Tu puoi farle sempre cambiare idea. Che fai Riccardo? Rinunci a questo amore? Sbaglio o avevi chiesto di poterla corteggiare? Lui non sapeva che io gli avrei chiesto di sedere tra i corteggiatori". Scacco matto. "Vai a sederti là", prosegue la Cipollari, scatenata. Per il cavaliere è una gogna pubblica: "Non hai le p***e", sentenzia Gianni Sperti. "Ho paura - alza bandiera bianca Riccardo tornando sui suoi passi - e so che non ci può essere nulla". Meglio non rischiare il posto.