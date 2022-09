Gf Vip, Alfonso Signorini fulmina Sonia Bruganelli: "Solo per i soldi"

Francesco Fredella 27 settembre 2022 a

"Sono stanca": Orietta Berti mette tutti in riga. E sbotta al Grande Fratello Vip, durante la prima parte della diretta su Canale 5. Ma cosa è successo? “Sono stanca di sentimi dire è andata lì per interesse”, tuona. “Mi mettono sempre in bocca parole che non ho mai detto”. Una vera sfuriata senza precedenti. E poi la cantante aggiunge: “Per venire da te perché ti voglio bene ho lasciato perdere tre contratti importantissimi, che ho fatto l’anno scorso e avrei rifatto quest’anno, contemporaneamente. Lì ho lasciati perché io ti stimo molto e per fare qualcosa di nuovo”. Silenzio in studio, ma ad un certo punto Alfonso Signorini rincara la dose: “Non come la Bruganelli che viene solo per i soldi!”. E la moglie di Bonolis aggiunge: “Ecco volevo dire che io non ho lasciato niente”.

Ma la Berti è un fiume in piena. “Dopo quando apri la casa devo dire una cosa ai ragazzi, ho saputo in giro delle cose”, svela. Si tratta di un messaggio che ha raccolto durante una serata in Puglia e che vuole dare ai ragazzi. Pare che il pubblico abbia chiesto alla Berti di dire ai vipponi di usare un linguaggio meno forte, senza parolacce. Ma la puntata va avanti con tanti colpi di scena. Signorini chiede a Charlie Gnocchi delle delucidazioni sulla lite che ha avuto con Giovanni Ciacci sulla questione delle pulizie.

“Il dibattito era aperto. Non sapeva dove mettere le dita, insomma, poi in crisi di astinenza! A un certo punto si inventa questa mozione parlamentare, non sapevamo su che cosa, sembrava il capo della camera, gli ho detto ma di cosa stiamo parlando”, dice Charlie sorridendo. Ma Ciacci replica: “Le dita lo sapevo molto bene…però…le pulizie non sono state ripartite, per due voti non ho vinto io la cosa!”.