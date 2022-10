Gf Vip, "ha lasciato la casa": il primo (clamoroso) ritiro, cosa c'è dietro

02 ottobre 2022 a

Al Grande Fratello Vip c'è la prima "vittima". Marco Bellavia ha scelto di lasciare la casa. Lo ha fatto perché probabilmente non sopportava più l'idea di essere costantemente sorvegliato dalle telecamere e dagli occhi di milioni di italiani.

Nel corso dell'ultima puntata, Alfonso Signorini aveva parlato della situazione di Bellavia in modo chiaro: "Marco Bellavia ha fatto un appello importante, ha lanciato un SOS. Ha bisogno, dal suo punto di vista, di un aiuto. Questo perché è una persona poco equilibrata. Mi sento in dovere di dire che tutto lo staff del Grande Fratello vuole andare più a fondo in questo disagio espresso da Marco Bellavia. Con noi collabora un team di psicologi. Avremo modo di analizzare a dovere questo disagio di cui Marco ci ha parlato questa sera".

E ancora: "Se potesse aiutarlo rimanere nella casa rimarrà, se potesse aiutarlo uscire lo si farà uscire. Analizzeremo il suo caso approfonditamente". A quanto pare la decisione finale è arrivata e così Bellavia ha deciso di abbandonare il reality show per tornare alla sua vita di prima. Una scelta, questa, che va rispettatta.