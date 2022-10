Tu si que vales, tango sul palco? Roba da censura in prima serata: occhio...

09 ottobre 2022 a

A Tu si que vales - nella puntata in onda sabato 8 ottobre in prima serata su Canale 5 - arriva il momento del tango. Già, tra i concorrenti ecco Mauro Caiazza, che offre una versione "freestyle" del tango, il tutto insieme alla sua partner. E dopo la performance, Caiazza si è esibito in un tango con Belen Rodriguez.

Ma qui si parla dell'esibizione dei due concorrenti. "Un tango nostro, originale", hanno spiegato a Maria De Filippi. Quest'ultima ha elogiato la ragazza: "Le gambe erano velocissime, mi ha colpito che eravate vestiti da tutt’altro, tu in particolare e lei da latinoamericano, quasi. Poi Rudy mi ha suggerito che era un tango". Anche il pubblico apprezza, con l'84% di pareri positivi.

E la performance, così come è nella natura del tango, è stata altamente, clamorosamente sensuale. Tanto da offrire prospettive e visioni piccanti e probite, così come dimostra la fotografia della coppia in azione sul palco di Tu si que vales. Un'esplosione di sensualità...