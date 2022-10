Tu sì que vales, scatta la passione: Gerry Scotti e Sabrina Ferilli lo fanno davvero

09 ottobre 2022 a

Tra Gerry Scotti e Sabrina Ferilli è scattata la passione. È accaduto a Tu sì que vales durante la puntata di sabato 8 novembre su Canale 5. Qui Salvatore Cirillo, concorrente della trasmissione, ha finito l'esibizione con Il ballo di Simone e viene invitato a cantare di nuovo senza base e poi ancora ad esibirsi su un nuovo brano Se mi lasci non vale di Julio Iglesias.

Ecco allora che il pubblico e i giurati si sono scatenati. In particolare Scotti e la Ferilli, appunto. I due hanno deciso di ballare insieme dando il via a un siparietto parecchio passionale. Tanto che le battute in studio, e non, sono state tante. "Ti toccavi tutta mentre cantava", ha detto Rudy Zerbi rivolgendosi all’attrice.

Immediata la replica di lei: "È stato un richiamo erotico sessuale, la canzone ci ha trasportati… Ti morderei tutto", ha ironicamente al collega Gerry Scotti alquanto imbarazzato. Ma i due non sono stati gli unici a scendere in pista. Anche Maria De Filippi si è lasciata andare ballando con Giovannino, la mascotte del programma. "Ci ha fatto divertire come non mi capitava dal capodanno dell'84", ha poi ringraziato Gerry Scotti al termine della performance del concorrente.