Belen umilia in pubblico Spinalbese: "Il vaff*** è dovuto"

10 ottobre 2022 a

a

a

Belen Rodriguez si lascia andare a un lungo sfogo su Instagram. Uno sfogo che gli utenti hanno subito ricondotto al suo ex Antonino Spinalbese. Quest'ultimo al momento si trova nella casa del GfVip come concorrente. Lì dentro l'hairstylist starebbe cerando di non parlare troppo della sua ex, con la quale ha avuto anche una figlia, Luna Marì. A quanto pare, però, non sarebbe bastato e Belen sarebbe stata infastidita da qualche sua affermazione.

Tu si que vales, tango sul palco? Roba da censura in prima serata: occhio... | Guarda

"Forse dovrei ogni tanto prendere delle 'lezioni lessicali', così mi è stato detto… - ha scritto la showgirl argentina nelle sue storie Instagram - ma il vaff***ulo (che si capisce molto facilmente) quando le cose 'qualcuno' le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita! Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere!”.

A chi si sarà riferita Belen con quel "qualcuno"? Secondo diversi utenti, si tratterebbe proprio di Spinalbese, che nella casa del GfVip ha rivelato come la sua relazione con la Rodriguez sia finita per una questione di incompatibilità. Secondo i gossip, inoltre, la showgirl e conduttrice di Tu si que vales non avrebbe apprezzato fino in fondo la scelta dell’ex compagno di partecipare al reality.