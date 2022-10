Carolyn Smith: "Lo ho scoperto con l'ultima tac", dramma infinito

Francesco Fredella 20 ottobre 2022 a

Carolyn Smith è una donna forte. Unica. Che nel corso di questi anni ha dovuto fare i conti con un tumore. Adesso, dopo anni di chemioterapia, racconta a Nuovo il suo dramma. E dice: "Il tumore non mi dà tregua. Problemi al fegato". Carolyn Smith è tornata in tv a Ballando con le stelle nel corso della nuova edizione del programma di Milly Carlucci su Rai 1, dove è presidente di giuria. Nella sua ultima intervista al settimanale Carolyn Smith spiega: "Ho tolto il port, il piccolo dispositivo che si applica sotto la pelle per la somministrazione di tutti i farmaci necessari: è stato con me per quattro anni e mezzo".

Il prossimo 8 novembre Carolyn Smith dovrà sottoporsi a una nuova ecografia per capire meglio la sua situazione. Come si legge sul alcuni siti, "Nell’ultima tac fatta ad agosto sono state rilevate due macchie sospette, sempre nella stessa zona dove ha subito la mastectomia". I suoi fan sperano che non debba sottoporsi ad una nuova fase di chemioterapia.

Ma Carolyn deve fare una cura specifica per il fegato, che sarebbe molto affaticato da tutti i farmaci che ha assunto in questi ultimi sette anni. Il pubblico continua ad amarla: una donna di grande carisma e forte personalità. Una donna che la tv ci ha regalato e ci ha fatto conoscere. Per questo la amiamo.