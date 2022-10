La trans Elenoire Ferruzzi sputa a terra: rischia la squalifica

25 ottobre 2022 a

Nuovo caso al Grande Fratello Vip e nuovo rischio di squalifica per "cattiva condotta". A lasciare la casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini potrebbe essere la funambolica trans Elenoire Ferruzzi, un vero e proprio tsunami umano tra le 4 mura di Cinecittà. Il suo rapporto con Nikita Pelizon è decisamente difficile, per usare un eufemismo, ma ha registrato una drammatica accelerazione negativa nelle ultime ore.

Al termine del serale del lunedì, Elenoire si rilassa in giardino insieme ad Antonino Spinalbese. Nikita le cammina accanto e la Ferruzzi, con gesto plateale, sputa in terra al suo passaggio. Un vero e proprio sfregio, secondo i telespettatori che hanno commentato sdegnati la scena in tempo reale sui social. A peggiorare ulteriormente le cose, la reazione divertita dell'ex compagno di Belen Rodriguez, che ha riso.

A rendere complicata la relazione tra la trans e Nikita ci sarebbe l'atteggiamento di quest'ultima, giudicata dalla prima un po' troppo civettuola nei confronti di Luca Salatino e Daniele Del Moro, coi quali Elenoire intrattiene rapporti molto intimi e complici. L'atteggiamento particolarmente aggressivo della Ferruzzi, peraltro, risulta assai divisivo nella casa. La più dura nei suoi confronti pare essere Antonella Fiordelisi, che ha usato parole sprezzanti: "Una persona che si rifà così è insicura, è normale che sia gelosa dei suoi affetti. Quelle ciglia sono attaccate con l'Attack, le fa male! Anche le unghie, io vedo come dorme: dorme con le mani piegate fuori la coperta perché ha paura di rovinarle, è vero che chi bella vuole apparire un po' deve soffrire, ma lei per essere così soffre parecchio".