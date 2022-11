Beatrice Valli, il Lato B e l'imbarazzo

Francesco Fredella 01 novembre 2022 a

Incidente imbarazzante per Beatrice Valli. Tutto immortalato dai social, sempre presenti nella sua vita. L’influencer in gita fuori porta si siede sugli scrementi di animale. “Guardate dove mi sono seduta”, dice scherzando e mostrando la foto dei suoi pantaloni sporchi. Una scena comica, che fa ridere. E che diventa virale.

“Con tutto il prato che c'è, ti sei seduta proprio su una cacca”, continua l'ex tronista di Uomini e donne. Che ride. Una bella famiglia, più social che mai. I due si sono sposati a giugno ed hanno 2 figli. Dopo il fuoriprogramma spuntano un po’ di gag. “Intervista a caldo: cosa hai sentito quando ti sei seduta?”: Marco chiede a Beatrice qualcosa in più. “Niente, che era fresco, infatti mi sono chiesta: ma è così fresca l'erba?”, risponde la Valli dopo essersi cambiata i pantaloni.

Solo pochi giorni fa, Beatrice Valli e Marco Fantini avevano mostrato sui social la foto del primo incontro e la nuova arrivata Azzurra, insieme ai fratellini Bianca e Alessandro. Una grande emozione per i followers. Ci voleva un incidente come questo per riaccendere i fari su una coppia molto social? A quanto pare no. Secondo i fan, Bea potrebbe essere nuovamente incinta.

Nessuna conferma da parte dei diretti interessati. I due ex volti di Uomini e donne si sono sposati l'estate scorsa e hanno già 2 figlie (Bianca e Azzurra) mentre Bea ha un altro figlio da una precedente relazione. I fan aspettano con ansia un loro segnale, un loro gesto. Qualcosa che faccia pensare alla conferma di un’indiscrezione molto quotata.