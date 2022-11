Ballando, Montesano fa tremare la Lucarelli: "La mia sedia ora scricchiola..."

Francesco Fredella 18 novembre 2022 a

Continua a tenere banco la polemica con Enrico Montesano, che è stato fatto fuori da Ballando con le stelle dopo aver indossato una t-shirt della XMas Così, ora, torna a parlare la giudice del programma del sabato sera di Rai 1, che dice: “Forse rientra lui ed esco io… Sento che la mia sedia lì sta iniziando a scricchiolare”. Una Selvaggia Lucarelli senza filtri, senza freni. Come sempre. Ora dice: “Ecco cosa farò se gli altri giurati saranno ancora mielosi”. Qualche giorno fa, ad esempio, Giovanna Civitillo ha detto che la Lucarelli è troppo severa: non è possibile dare zero a personaggi del calibro di Iva Zanicchi o Giampiero Mighini. Ma non è nemmeno tanto facile riuscire a varcare la soglia della severità in diretta, il ruolo della Lucarelli non è semplicissimo.

Selvaggia attacca anche i suoi colleghi: "I primi tre della giuria, ciè Ivan, Fabio e Carolyn, dicono sempre le stesse cose, per loro sono tutti bravi. Se continueranno ad essere così mielosi, non potrò fare altro che adeguarmi nelle prossime puntate". Una frase scherzosa? Forse sì, ma comunque ad effetto.